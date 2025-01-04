Калинина проиграла в полуфинале турнира Брисбена

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA №55) проиграла в матче 1/2 финала турнира серии WTA500 в Брисбене (Австралия). Наша спортсменка в борьбе за финал уступила "нейтралке" Полине Кудерметовой (WTA №107).

Счет матча 0-2 (4-6; 3-6) , в активе Ангелины 2 подачи на вылет, 1 из 5 реализованный брейк, 0 из 3 отыгранных брейков и 1 двойная ошибка.

Калинина впервые с мая прошлого года дошла до полуфинала на турнире WTA и в первый раз сделала это на соревнованиях категории WTA500.

Соперницей Кудерметовой в финале станет победительница встречи Соболенко/Андреева.