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Калинина проиграла в полуфинале турнира Брисбена
Очень жаль
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA №55) проиграла в матче 1/2 финала турнира серии WTA500 в Брисбене (Австралия). Наша спортсменка в борьбе за финал уступила "нейтралке" Полине Кудерметовой (WTA №107).
Счет матча 0-2 (4-6; 3-6), в активе Ангелины 2 подачи на вылет, 1 из 5 реализованный брейк, 0 из 3 отыгранных брейков и 1 двойная ошибка.
Калинина впервые с мая прошлого года дошла до полуфинала на турнире WTA и в первый раз сделала это на соревнованиях категории WTA500.
Соперницей Кудерметовой в финале станет победительница встречи Соболенко/Андреева.
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