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Калинина проиграла в полуфинале турнира Брисбена

Теннис
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Очень жаль

Калинина проиграла в полуфинале турнира Брисбена

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA №55) проиграла в матче 1/2 финала турнира серии WTA500 в Брисбене (Австралия). Наша спортсменка в борьбе за финал уступила "нейтралке" Полине Кудерметовой (WTA №107).

Счет матча 0-2 (4-6; 3-6), в активе Ангелины 2 подачи на вылет, 1 из 5 реализованный брейк, 0 из 3 отыгранных брейков и 1 двойная ошибка.

Калинина впервые с мая прошлого года дошла до полуфинала на турнире WTA и в первый раз сделала это на соревнованиях категории WTA500.

Соперницей Кудерметовой в финале станет победительница встречи Соболенко/Андреева.

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Ангелина Калинина
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