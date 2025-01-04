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Калинина: Продолжаем совершенствоваться каждый день. Фото
Победы впереди
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA №55) после
"Великолепное начало сезона, продолжаем совершенствоваться каждый день. Спасибо, Брисбен"
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