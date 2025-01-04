Калинина: Продолжаем совершенствоваться каждый день. Фото

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA №55) после поражения в матче 1/2 финала турнира серии WTA500 в Брисбене прокомментировала начало нового сезона. Соответствующий пост наша спортсменка опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

"Великолепное начало сезона, продолжаем совершенствоваться каждый день. Спасибо, Брисбен"