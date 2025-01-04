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Калинина: Продолжаем совершенствоваться каждый день. Фото

Теннис
Обновлено

Победы впереди

Калинина: Продолжаем совершенствоваться каждый день. Фото

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA №55) после поражения в матче 1/2 финала турнира серии WTA500 в Брисбене прокомментировала начало нового сезона. Соответствующий пост наша спортсменка опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

"Великолепное начало сезона, продолжаем совершенствоваться каждый день. Спасибо, Брисбен"

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Ангелина Калинина
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