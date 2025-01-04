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Ястремская и Калинина узнали первых соперниц на турнире в Хобарте
Удачи нашим девушкам
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинские теннисистки Дайана Ястремская (WTA №33) и Ангелина Калинина (WTA №55) сыграют на турнире серии WTA250 в Хобарте (Австралия). Соревнования пройдут с 6 по 11 января.
Наши спортсменки оказались в разных концах основной сетки. Первой соперницей Даяны станет представительница США Кэти Волынец (WTA №58).
Калинина свой стартовый матч сыграет против теннисистки из Дании Клары Таусон (WTA №50). Призовой фонд турнира составит 275 тысяч долларов.
Напомним, что ранее Ангелина
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