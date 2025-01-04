Стародубцева попала в основную сетку Australian Open-2025

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA №101) сыграет в основной сетке открытого чемпионата Австралии. Об этом стало известно после отказа от участия в турнире Каролин Возняцки.

Таким образом, участие в Australian Open-2025 гарантировали уже пять представительниц нашего государства: Марта Костюк, Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.

Еще две украинки будут бороться за основную сетку соревнований – Дарья Снигур и Анастасия Соболева начнут выступления с квалификации.

Открытый чемпионат Австралии пройдет с 12 по 26 января.