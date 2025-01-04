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Стародубцева попала в основную сетку Australian Open-2025
Еще одна представительница Украины
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA №101) сыграет в основной сетке открытого чемпионата Австралии. Об этом стало известно после отказа от участия в турнире Каролин Возняцки.
Таким образом, участие в Australian Open-2025 гарантировали уже пять представительниц нашего государства: Марта Костюк, Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.
Еще две украинки будут бороться за основную сетку соревнований – Дарья Снигур и Анастасия Соболева начнут выступления с квалификации.
Открытый чемпионат Австралии пройдет с 12 по 26 января.
Напомним, что ранее Ястремская и Калинина
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