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Стародубцева попала в основную сетку Australian Open-2025

Теннис
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Еще одна представительница Украины

Стародубцева попала в основную сетку Australian Open-2025

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA №101) сыграет в основной сетке открытого чемпионата Австралии. Об этом стало известно после отказа от участия в турнире Каролин Возняцки.

Таким образом, участие в Australian Open-2025 гарантировали уже пять представительниц нашего государства: Марта Костюк, Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.

Еще две украинки будут бороться за основную сетку соревнований – Дарья Снигур и Анастасия Соболева начнут выступления с квалификации.

Открытый чемпионат Австралии пройдет с 12 по 26 января.

Напомним, что ранее Ястремская и Калинина узнали первых соперниц на турнире в Хобарте.

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