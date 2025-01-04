Определилась вторая финалистка турнира в Брисбене

Первая ракетка мира Арина Соболенко вышла в финал турнира серии WTA500 в Брисбене (Австралия). В матче 1/2 соревнований она одолела "нейтралку" Миру Андрееву (WTA №16).

Счет матча 2-0 (6-3; 6-2) в пользу будущей финалистки, в активе которой 3 подачи на вылет, 3 из 5 использованных брейков, 8 из 8 отыгранных брейков и 1 двойная ошибка.

В решающем поединке за главный титул соревнований Соболенко сыграет против Полины Кудерметовой (WTA №107). Этот финал станет 32-м в карьере Арины.