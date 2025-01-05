Свитолина уже в Австралии и готовится к старту Grand Slam. Фото

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №23) уже прибыла в Австралию. Наша спортсменка тренируется на местных кортах и ​​готовится к старту Australian Open-2025. Соответствующий снимок Элина разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что Открытый чемпионат Австралии пройдет с 12 по 26 января.