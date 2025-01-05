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Десятая ракетка мира не сыграет на Australian Open-2025

Теннис
Обновлено

Большая потеря для турнира

Десятая ракетка мира не сыграет на Australian Open-2025

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чешская теннисистка, десятая ракетка мира Барбора Крейчикова не сыграет на Открытом чемпионате Австралии 2025. Об этом заявила сама спортсменка.

"Всем привет,

Я хотела бы поделиться последними новостями о своем отказе от участия в Открытом чемпионате Австралии. К сожалению, моя травма спины, беспокоившая меня в конце прошлого сезона, до сих пор полностью не залечена. Это очень досадно, потому что я люблю играть в Мельбурне и у меня остались чудесные воспоминания от прошлогоднего выхода в четвертьфинал.

Благодарю всех вас за поддержку. Я упорно работаю над тем, чтобы вернуться к полноценной жизни, и жду не дождусь, когда мы снова увидимся на корте!" – написала Барбора.

Напомним, что в прошлом году Крейчикова достигла стадии 1/4 финала АО.

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