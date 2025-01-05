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Десятая ракетка мира не сыграет на Australian Open-2025
Большая потеря для турнира
Getty Images/Global Images Ukraine
Чешская теннисистка, десятая ракетка мира Барбора Крейчикова не сыграет на Открытом чемпионате Австралии 2025. Об этом заявила сама спортсменка.
"Всем привет,
Я хотела бы поделиться последними новостями о своем отказе от участия в Открытом чемпионате Австралии. К сожалению, моя травма спины, беспокоившая меня в конце прошлого сезона, до сих пор полностью не залечена. Это очень досадно, потому что я люблю играть в Мельбурне и у меня остались чудесные воспоминания от прошлогоднего выхода в четвертьфинал.
Благодарю всех вас за поддержку. Я упорно работаю над тем, чтобы вернуться к полноценной жизни, и жду не дождусь, когда мы снова увидимся на корте!" – написала Барбора.
Напомним, что в прошлом году Крейчикова достигла стадии 1/4 финала АО.
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