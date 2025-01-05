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Легечка на отказе соперника выиграл турнир в Брисбене

Теннис
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Победа на легких скоростях

Легечка на отказе соперника выиграл турнир в Брисбене

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чешский теннисист Иржи Легечка (АТР №28) победил на турнире серии АТР250 в Брисбене (Австралия). В финальном поединке за главный титул соревнований он одолел представителя США Райлли Опелку (АТР №293).

При счете 4-1 в первом сете в пользу чеха его соперник решил прекратить борьбу из-за травмы запястья, которая беспокоила его еще в полуфинальном матче.

Этот титул стал вторым для Легечки в его профессиональной карьере на уровне АТР. Год назад Иржи триумфовал на соревнованиях в Аделаиде.

Напомним, что десятая ракетка мира не сыграет на Australian Open-2025.

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