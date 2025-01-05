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Цуренко показала шикарные виды австрийских Альп. Видео
А как подготовка к сезону
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Леся Цуренко поделилась со своими поклонниками новым видео. Наша спортсменка отдыхает в Альпах, катается на лыжах и наслаждается местными видами. Соответствующий пост Леся опубликовала на своей официальной странице в Instagram.
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