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Цуренко показала шикарные виды австрийских Альп. Видео

Теннис
Обновлено

А как подготовка к сезону

Цуренко показала шикарные виды австрийских Альп. Видео

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Леся Цуренко поделилась со своими поклонниками новым видео. Наша спортсменка отдыхает в Альпах, катается на лыжах и наслаждается местными видами. Соответствующий пост Леся опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

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Леся Цуренко
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