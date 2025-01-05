Цуренко показала шикарные виды австрийских Альп. Видео

Украинская теннисистка Леся Цуренко поделилась со своими поклонниками новым видео. Наша спортсменка отдыхает в Альпах, катается на лыжах и наслаждается местными видами. Соответствующий пост Леся опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

Свитолина уже в Австралии и готовится к старту Grand Slam. Фото