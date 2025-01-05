Сборная США – чемпионы United Cup 2025

Сборная США по теннису победила на турнире United Cup 2025. В финальном противостоянии за главный титул американцы одолели команду Польши.

В первом поединке Коко Гауфф переиграла Игу Свентек. Счет матча 2-0 (6-4; 6-4) в пользу третьей ракетки мира.

Победу США принес Тейлор Фриц, победивший в своем матче Хуберта Хуркача. В тяжелом трехсетовом противостоянии все завершилось со счетом 2-1 (6-4; 5-7; 7-6) в пользу американца.

Это вторая победа для США за последние три года. В 2023 году в финале они одолели команду Италии. Польша второй год подряд борется за титул, однако и в 2024 году наши соседи проиграли Германии 1-2.