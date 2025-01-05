Уже в эту ночь первые украинки стартуют на Australian Open-2025

Две украинские теннисистки в ночь с 5 на 6 января начинают выступление на Открытом чемпионате Австралии по теннису. Наши спортсменки будут бороться за основную сетку соревнований.

Дарья Снигур (WTA №139) свой путь в квалификации начнет поединком против представительницы Колумбии Эмилианы Аранго (WTA №169). Матч начнется ориентировочно в 02:30 по киевскому времени и пройдет на корте номер восемь.

Анастасия Соболева (WTA №216) сыграет свой стартовый поединок не раньше 05:30 четвертым запуском. Ее соперницей станет швейцарка Виктория Голубич (WTA №90), а матч состоится на корте номер четыре.