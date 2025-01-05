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Осака не сумела доиграть свой первый финал за последние три года
Очень жаль
Getty Images/Global Images Ukraine
Японская теннисистка Наоми Осака не сумела доиграть финальный матч на турнире серии WTA250 в Окленде. Спортсменка выиграла первый сет (6-4) противостояния с представительницей Дании Кларой Таусон, однако на вторую партию уже не вышла.
Пока неизвестно, какие проблемы со здоровьем случились у японки, однако в перерыве спортсменка держалась за живот.
"Я хочу поблагодарить всех за то, что тепло приняли меня в таком прекрасном городе. Мне было очень весело играть здесь. Я очень сожалею о том, как это кончилось. Но я просто очень благодарна быть здесь" – сказала Наоми после матча.
Это был первый с 2022 финал для Осаки. Тогда японка в решающем матче "тысячника" в Майами уступила первой ракетке мира Иге Свентек.
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