Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Калинина получила новую соперницу на турнире в Хобарте
Случается и такое
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA №55) получила новую стартовую соперницу на турнире в Хобарте (Австралия). Сначала наша спортсменка должна была сыграть с Кларой Таусон (WTA №41), однако представительница Дании отказалась от участия в соревнованиях после победы на турнире в Окленде.
Новой соперницей Калининой станет теннисистка из Италии Лючия Бронцетти (WTA №78), попавшая в основную сетку как "лаки-лузер".
Напомним, что турнир в Хобарте пройдет с 6 по 11 января. Кроме Ангелины, здесь также сыграет Даяна Ястремская (WTA №33), которая в первом поединке выйдет на корт против американки Кэти Волынец.
Популярное сейчас
- "Голов не было бы без его работы": испанский журналист оценил действия Довбика в римском дерби
- У Фонсеки появился вариант продолжения карьеры в одном из самых больших городов мира
- Серия А. Рома - Лацио 2:0. Законы дерби вновь подтвердились
- Джокович: Мы хотим больше денег, так как в других видах спорта призовые выше
- Праздничное настроение: как украинские звезды футбола встречали Новый год 2025
- Салах установил очередной рекорд, опередив бывшего игрока Ливерпуля