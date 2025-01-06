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Калинина получила новую соперницу на турнире в Хобарте

Теннис

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Калинина получила новую соперницу на турнире в Хобарте

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA №55) получила новую стартовую соперницу на турнире в Хобарте (Австралия). Сначала наша спортсменка должна была сыграть с Кларой Таусон (WTA №41), однако представительница Дании отказалась от участия в соревнованиях после победы на турнире в Окленде.

Новой соперницей Калининой станет теннисистка из Италии Лючия Бронцетти (WTA №78), попавшая в основную сетку как "лаки-лузер".

Напомним, что турнир в Хобарте пройдет с 6 по 11 января. Кроме Ангелины, здесь также сыграет Даяна Ястремская (WTA №33), которая в первом поединке выйдет на корт против американки Кэти Волынец.

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Ангелина Калинина
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