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Свитолина рассказала о главной цели на 2025 год
Назвала приоритеты
Фото - Getty Images
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №29) рассказала, какую цель ставит перед собой на 2025 год. Ее слова цитирует БТУ:
"Цели на сезон? Во-первых, это ставить в приоритет мое здоровье. За последние пару лет у меня были некоторые проблемы, но, несмотря на это, мне удалось завершить два сезона подряд в ТОП-30. Но мне всегда хочется нацелиться на еще более высокие результаты.
Возвращение в ТОП-10 – это большая цель для меня, и я делаю все возможное, чтобы подготовить свое тело и разум к предстоящим испытаниям. Я стараюсь сделать все возможное, чтобы быть готовой к этому физически, а затем - быть готовой использовать те некоторые шансы, которые позволят вернуться на вершину" – сказала Элина.
Напомним, что ранее Калинина
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