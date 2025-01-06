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Свитолина рассказала о главной цели на 2025 год

Теннис
Обновлено

Назвала приоритеты

Свитолина рассказала о главной цели на 2025 год

Фото - Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №29) рассказала, какую цель ставит перед собой на 2025 год. Ее слова цитирует БТУ:

"Цели на сезон? Во-первых, это ставить в приоритет мое здоровье. За последние пару лет у меня были некоторые проблемы, но, несмотря на это, мне удалось завершить два сезона подряд в ТОП-30. Но мне всегда хочется нацелиться на еще более высокие результаты.

Возвращение в ТОП-10 – это большая цель для меня, и я делаю все возможное, чтобы подготовить свое тело и разум к предстоящим испытаниям. Я стараюсь сделать все возможное, чтобы быть готовой к этому физически, а затем - быть готовой использовать те некоторые шансы, которые позволят вернуться на вершину" – сказала Элина.

Напомним, что ранее Калинина получила новую соперницу на турнире в Хобарте.

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Элина Свитолина
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