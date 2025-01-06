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WTA обновили рейтинг: Свитолина заметно потеряла позиции, Калинина – снова в ТОП-50

Теннис
Обновлено

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WTA обновили рейтинг: Свитолина заметно потеряла позиции, Калинина – снова в ТОП-50

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Женская теннисная ассоциация обновила список лучших теннисисток мира. В ТОП-3 перемен не произошло, лидером по-прежнему является Арина Соболенко, вторая позиция у польки Иги Свентек, а ТОП-3 замыкает американка Коко Гауфф.

Среди украинок первой идет Марта Костюк, которая стабильно удерживает за собой 18 позицию. Далее Элина Свитолина, с 23 места опустившаяся на 29 позицию, а Даяна Ястремская держит свое 33 место и уже привычно замыкает тройку лучших теннисисток нашего государства.

48 (+7) Ангелина Калинина

100 (+1) Юлия Стародубцева

121 (-6) Леся Цуренко

139 Дарья Снигур

209 (+7) Анастасия Соболева

224 (+1) Катарина Завацкая

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