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WTA обновили рейтинг: Свитолина заметно потеряла позиции, Калинина – снова в ТОП-50
Сезон начинается
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Женская теннисная ассоциация обновила список лучших теннисисток мира. В ТОП-3 перемен не произошло, лидером по-прежнему является Арина Соболенко, вторая позиция у польки Иги Свентек, а ТОП-3 замыкает американка Коко Гауфф.
Среди украинок первой идет Марта Костюк, которая стабильно удерживает за собой 18 позицию. Далее Элина Свитолина, с 23 места опустившаяся на 29 позицию, а Даяна Ястремская держит свое 33 место и уже привычно замыкает тройку лучших теннисисток нашего государства.
48 (+7) Ангелина Калинина
100 (+1) Юлия Стародубцева
121 (-6) Леся Цуренко
139 Дарья Снигур
209 (+7) Анастасия Соболева
224 (+1) Катарина Завацкая
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