Снигур с победы стартовала в квалификации Australian Open-2025

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA №139) начала свой путь в квалификации на Открытый чемпионат Австралии. В стартовом матче наша спортсменка одолела представительницу Колумбии Эмильяну Аранго (WTA №169).

Счет встречи 2-1 (3-6; 7-5; 6-3) в пользу Дарьи, в активе которой 34 виннера, 7 из 10 реализованных брейки и 2 двойные ошибки.

Снигур уже пятый год подряд стартует в квалификации Australian Open. В полуфинальном поединке борьбы за основную сетку соревнований украинка сыграет против чешки Барборы Палицовой (WTA №180).