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Снигур с победы стартовала в квалификации Australian Open-2025
Трудный матч
Фото: Getty Images
Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA №139) начала свой путь в квалификации на Открытый чемпионат Австралии. В стартовом матче наша спортсменка одолела представительницу Колумбии Эмильяну Аранго (WTA №169).
Счет встречи 2-1 (3-6; 7-5; 6-3) в пользу Дарьи, в активе которой 34 виннера, 7 из 10 реализованных брейки и 2 двойные ошибки.
Снигур уже пятый год подряд стартует в квалификации Australian Open. В полуфинальном поединке борьбы за основную сетку соревнований украинка сыграет против чешки Барборы Палицовой (WTA №180).
Напомним, что ранее Свитолина
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