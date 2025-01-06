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Снигур с победы стартовала в квалификации Australian Open-2025

Теннис
Обновлено

Трудный матч

Снигур с победы стартовала в квалификации Australian Open-2025

Фото: Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA №139) начала свой путь в квалификации на Открытый чемпионат Австралии. В стартовом матче наша спортсменка одолела представительницу Колумбии Эмильяну Аранго (WTA №169).

Счет встречи 2-1 (3-6; 7-5; 6-3) в пользу Дарьи, в активе которой 34 виннера, 7 из 10 реализованных брейки и 2 двойные ошибки.

Снигур уже пятый год подряд стартует в квалификации Australian Open. В полуфинальном поединке борьбы за основную сетку соревнований украинка сыграет против чешки Барборы Палицовой (WTA №180).

Напомним, что ранее Свитолина рассказала о главной цели на 2025 год.

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Дарья Снигур
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