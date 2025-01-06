  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Свитолина провела тренировку на Rod Laver Arena и сменила игровую ракетку. Фото
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Свитолина провела тренировку на Rod Laver Arena и сменила игровую ракетку. Фото

Теннис
Обновлено

Интересное решение

Свитолина провела тренировку на Rod Laver Arena и сменила игровую ракетку. Фото

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №29) активно готовится к началу Открытого чемпионата Австралии. Наша спортсменка уже в Мельбурне и успела провести тренировку на главной арене Grand Slam – Rod Laver Arena.

Специалисты заметили, что украинка играет теперь новой ракеткой. Наша спортсменка на протяжении всей своей карьеры пользовалась продукцией компании Wilson, но сейчас решила играть инвентарем от специалистов Diadem Sports. Компания основана в 2015 году и занимается изготовлением экипировки для тенниса. Однако стоит отметить, что немногие топ-игроки пользуются продукцией именно этого бренда.

Свитолина провела тренировку на Rod Laver Arena и сменила игровую ракетку. Фото - изображение 1

Свитолина провела тренировку на Rod Laver Arena и сменила игровую ракетку. Фото - изображение 2

Свитолина провела тренировку на Rod Laver Arena и сменила игровую ракетку. Фото - изображение 3
По теме
yellow-arrow
Снигур с победы стартовала в квалификации Australian Open-2025
yellow-arrow
WTA обновили рейтинг: Свитолина заметно потеряла позиции, Калинина – снова в ТОП-50
yellow-arrow
Свитолина рассказала о главной цели на 2025 год
Элина Свитолина
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости