Свитолина провела тренировку на Rod Laver Arena и сменила игровую ракетку. Фото

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №29) активно готовится к началу Открытого чемпионата Австралии. Наша спортсменка уже в Мельбурне и успела провести тренировку на главной арене Grand Slam – Rod Laver Arena.

Специалисты заметили, что украинка играет теперь новой ракеткой. Наша спортсменка на протяжении всей своей карьеры пользовалась продукцией компании Wilson, но сейчас решила играть инвентарем от специалистов Diadem Sports. Компания основана в 2015 году и занимается изготовлением экипировки для тенниса. Однако стоит отметить, что немногие топ-игроки пользуются продукцией именно этого бренда.