Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Свитолина провела тренировку на Rod Laver Arena и сменила игровую ракетку. Фото
Интересное решение
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №29) активно готовится к началу Открытого чемпионата Австралии. Наша спортсменка уже в Мельбурне и успела провести тренировку на главной арене Grand Slam – Rod Laver Arena.
Специалисты заметили, что украинка играет теперь новой ракеткой. Наша спортсменка на протяжении всей своей карьеры пользовалась продукцией компании Wilson, но сейчас решила играть инвентарем от специалистов Diadem Sports. Компания основана в 2015 году и занимается изготовлением экипировки для тенниса. Однако стоит отметить, что немногие топ-игроки пользуются продукцией именно этого бренда.
Популярное сейчас
- Не ЛНЗ. Экс-хавбек Динамо подписал долгосрочный контракт с другим клубом УПЛ
- Победное дерби Довбика, Ливерпуль и Манчестер Юнайтед поделили очки. Главные новости за 5 января
- "Голов не было бы без его работы": испанский журналист оценил действия Довбика в римском дерби
- Джокович: Мы хотим больше денег, так как в других видах спорта призовые выше
- Праздничное настроение: как украинские звезды футбола встречали Новый год 2025
- Стали известны позиции, которые Динамо намерено усилить зимой