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Не долго музыка играла. Наоми Осака объявила о расставании с рэпером Cordae
Теннисистка родила от него дочь
Getty Images/Global Images Ukraine
Четырёхкратная чемпионка турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака объявила о расставании со своим возлюбленным рэпером Cordae, с которым состояла в отношениях с 2019 года.
Отметим, что в июле 2023 года Осака родила от него дочь, которую назвали Шай. В своём обращении к фанатам Наоми отметила этот факт.
"Честно говоря, я очень рада, что наши пути пересеклись, потому что моя дочь — моё самое большое благословение, и я смогла многому научиться благодаря нашему совместному опыту", — прокомментировала решение Осака в социальных сетях.
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