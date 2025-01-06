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Не долго музыка играла. Наоми Осака объявила о расставании с рэпером Cordae

Теннис

Теннисистка родила от него дочь

Не долго музыка играла. Наоми Осака объявила о расставании с рэпером Cordae

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Четырёхкратная чемпионка турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака объявила о расставании со своим возлюбленным рэпером Cordae, с которым состояла в отношениях с 2019 года.

Отметим, что в июле 2023 года Осака родила от него дочь, которую назвали Шай. В своём обращении к фанатам Наоми отметила этот факт.

"Честно говоря, я очень рада, что наши пути пересеклись, потому что моя дочь — моё самое большое благословение, и я смогла многому научиться благодаря нашему совместному опыту", — прокомментировала решение Осака в социальных сетях.

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