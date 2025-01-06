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Беккер: Алькарас - звезда на корте в положительном смысле этого слова

Теннис

Испанец проводит отличные сезоны

Беккер: Алькарас - звезда на корте в положительном смысле этого слова

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Шестикратный победитель турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер жёстко высказался о работе команды четырёхкратного чемпиона мэйджоров испанца Карлоса Алькараса.

"Их планирование календаря на 2024 год было плохим, потому что он играл слишком много.

Да, Карлос — звезда на корте в положительном смысле этого слова, настоящий шоумен. Но выпускать его на корт нужно только тогда, когда это действительно важно.

Он должен гореть, когда выходит на площадку. Мы хотим видеть не среднего Алькараса, а 100-процентного. Его команде нужно меньше думать о деньгах и больше — о титулах и мировых рейтингах. Конечно, в межсезонье он получает семизначные гонорары за участие в выставочных турнирах, но сейчас главная задача его тренера и агента — беречь Карлоса", — приводит слова Беккера We love tennis со ссылкой на подкаст Becker Petkovic.

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Карлос Алькарас
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