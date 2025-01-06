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Джокович сыграет в отборочных матчах Кубка Дэвиса

Теннис

Серб будет готовиться к турниру

Джокович сыграет в отборочных матчах Кубка Дэвиса

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Организаторы Кубка Дэвиса — 2025 опубликовали заявки команд на отборочные матчи в конце января.

Поединок сборных Дании и Сербии пройдёт с 31 января по 1 февраля в Копенгагене. В его рамках могут сразиться 24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема" серб Новак Джокович и 13-я ракетка мира датчанин Хольгер Руне. Оба теннисиста попали в заявку соревнований.

Также стоит обратить внимание на противостояние сборных Швеции и Австралии, так как в заявке последних оказался Алекс де Минор, Ник Кирьос и Танаси Коккинакис. Эта встреча пройдёт в Стокгольме.

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Новак Джокович Кубок Дэвиса
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