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Джокович сыграет в отборочных матчах Кубка Дэвиса
Серб будет готовиться к турниру
Getty Images/Global Images Ukraine
Организаторы Кубка Дэвиса — 2025 опубликовали заявки команд на отборочные матчи в конце января.
Поединок сборных Дании и Сербии пройдёт с 31 января по 1 февраля в Копенгагене. В его рамках могут сразиться 24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема" серб Новак Джокович и 13-я ракетка мира датчанин Хольгер Руне. Оба теннисиста попали в заявку соревнований.
Также стоит обратить внимание на противостояние сборных Швеции и Австралии, так как в заявке последних оказался Алекс де Минор, Ник Кирьос и Танаси Коккинакис. Эта встреча пройдёт в Стокгольме.
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