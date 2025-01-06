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Янник Синнер: На ранних стадиях Australian Open все более свежие, чем в конце сезона
Теннисист будет защищать титул
Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поделился эмоциями накануне защиты титула на Открытом чемпионате Австралии — 2025.
"Каждый турнир серии "Большого шлема" уникален, особенно это чувствуется в начале сезона, потому что теннисисты работают над определёнными областями своей игры, чтобы улучшить её. На ранних стадиях турнира все более свежие, чем в конце сезона, и это осложняет задачу.
Возвращение сюда в качестве защищающегося чемпиона — это хорошее, не сравнимое ни с чем чувство. С нетерпением жду старта турнира, посмотрим, как я с этим справлюсь", — приводит слова Синнера Ubitennis со ссылкой на видео YouTube-канала Australian Open.
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