Янник Синнер: На ранних стадиях Australian Open все более свежие, чем в конце сезона

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поделился эмоциями накануне защиты титула на Открытом чемпионате Австралии — 2025.

"Каждый турнир серии "Большого шлема" уникален, особенно это чувствуется в начале сезона, потому что теннисисты работают над определёнными областями своей игры, чтобы улучшить её. На ранних стадиях турнира все более свежие, чем в конце сезона, и это осложняет задачу.

Возвращение сюда в качестве защищающегося чемпиона — это хорошее, не сравнимое ни с чем чувство. С нетерпением жду старта турнира, посмотрим, как я с этим справлюсь", — приводит слова Синнера Ubitennis со ссылкой на видео YouTube-канала Australian Open.