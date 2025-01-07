Ястремская победила в первом круге Хобарта, Калинина снялась с соревнований

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №33) одержала свою первую победу в новом сезоне. На турнире серии WTA250 в Хобарте (Австралия) наша спортсменка в первом круге одолела представительницу США Кэти Волынец (WTA №59).

Счет матча 2-1 (2-6; 6-4; 6-1) в пользу Ястремской, в активе которой 2 подачи на вылет, 6 из 19 реализованных брейков и 3 из 8 отыгранных брейков. В следующем раунде соревнований первый номер посева сыграет против еще одной американки Энн Ли (WTA №91).

Еще одна украинка Ангелина Калинина (WTA №48) должна была стартовать на турнире матчем против итальянки Лучии Брондзетти (WTA №78), однако перед самым началом поединка снялась с соревнований. Вместо Ангелины соперницей Лучии стала мексиканка Рената Сарасуа (WTA №76).