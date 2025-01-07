  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Ястремская победила в первом круге Хобарта, Калинина снялась с соревнований
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ястремская победила в первом круге Хобарта, Калинина снялась с соревнований

Теннис
Обновлено

Странное решение Ангелины

Ястремская победила в первом круге Хобарта, Калинина снялась с соревнований

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №33) одержала свою первую победу в новом сезоне. На турнире серии WTA250 в Хобарте (Австралия) наша спортсменка в первом круге одолела представительницу США Кэти Волынец (WTA №59).

Счет матча 2-1 (2-6; 6-4; 6-1) в пользу Ястремской, в активе которой 2 подачи на вылет, 6 из 19 реализованных брейков и 3 из 8 отыгранных брейков. В следующем раунде соревнований первый номер посева сыграет против еще одной американки Энн Ли (WTA №91).

Еще одна украинка Ангелина Калинина (WTA №48) должна была стартовать на турнире матчем против итальянки Лучии Брондзетти (WTA №78), однако перед самым началом поединка снялась с соревнований. Вместо Ангелины соперницей Лучии стала мексиканка Рената Сарасуа (WTA №76).

Напомним, что ранее Свитолина провела тренировку на Rod Laver Arena и сменила игровую ракетку.

По теме
yellow-arrow
Костюк проиграла в первом круге турнира в Аделаиде
yellow-arrow
Минус одна: Первая украинка покидает розыгрыш Australian Open-2025
yellow-arrow
Янник Синнер: На ранних стадиях Australian Open все более свежие, чем в конце сезона
Даяна Ястремская Ангелина Калинина
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости