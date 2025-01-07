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Ястремская победила в первом круге Хобарта, Калинина снялась с соревнований
Странное решение Ангелины
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №33) одержала свою первую победу в новом сезоне. На турнире серии WTA250 в Хобарте (Австралия) наша спортсменка в первом круге одолела представительницу США Кэти Волынец (WTA №59).
Счет матча 2-1 (2-6; 6-4; 6-1) в пользу Ястремской, в активе которой 2 подачи на вылет, 6 из 19 реализованных брейков и 3 из 8 отыгранных брейков. В следующем раунде соревнований первый номер посева сыграет против еще одной американки Энн Ли (WTA №91).
Еще одна украинка Ангелина Калинина (WTA №48) должна была стартовать на турнире матчем против итальянки Лучии Брондзетти (WTA №78), однако перед самым началом поединка снялась с соревнований. Вместо Ангелины соперницей Лучии стала мексиканка Рената Сарасуа (WTA №76).
Напомним, что ранее Свитолина
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