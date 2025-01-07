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Минус одна: Первая украинка покидает розыгрыш Australian Open-2025

Теннис
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Минус одна: Первая украинка покидает розыгрыш Australian Open-2025

Фото: ФТУ

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA №209) проиграла в первом круге квалификации на Открытый чемпионат Австралии. Наша спортсменка в стартовом поединке уступила представительнице Швейцарии Виктории Голубич (WTA №90).

Счет матча 2-0 (6-3; 6-3) в пользу Виктории, в активе которой 1 подача на вылет, 16 виннеров и 5 из 5 реализованных брейков. Поединок длился 1 час 8 минут.

В полуфинале квалификации Голубич сыграет против представительницы Бразилии Лауры Пигосси (WTA №165).

Для Соболевой это было третье участие в отборочной сетке турнира Grand Slam. В прошлом году Анастасия проиграла на старте квалификации Уимблдона и US Open.

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