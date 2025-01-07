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Костюк проиграла в первом круге турнира в Аделаиде

Теннис
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Ниже падать уже некуда

Костюк проиграла в первом круге турнира в Аделаиде

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №18) проиграла в матче 1/16 финала турнира серии WTA500 в Аделаиде (Австралия). В своем первом поединке на соревнованиях наша спортсменка уступила представительнице США Эшлин Крюгер (WTA №54).

Счет встречи 2-1 (4-6; 6-2; 6-2) в пользу американки, в активе которой 2 подачи на вылет, 6 из 11 реализованных брейков и 4 из 7 отыгранных брейков.

В следующем матче Крюгер сыграет против представительницы Испании, пятой сеяной Паулы Бадосы (WTA №12). Что касается украинки, то неделю назад Костюк уступила на старте турнира WTA 500 в Брисбене.

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