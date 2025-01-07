Киченок проиграла в стартовом поединке парного турнира в Аделаиде

Украинская теннисистка Надежда Киченок проиграла в стартовом поединке турнира серии WTA500 в Аделаиде (Австралия). В матче 1/8 финала наша спортсменка в паре с представительницей Канады Лейлой Фернандес уступили американо-мексиканской паре Кравчик/Олмос.

Счет встречи 2-0 (6-1; 6-4) в пользу будущих четвертьфиналисток соревнований. Поединок длился 1 час 14 минут.

Напомним, что в конце декабря Надежда в паре с испанкой Сарой Сорибес-Тормо проиграли дуэту "нейтралок" Андреева/Шнайдер на старте соревнований в Брисбене.