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Киченок проиграла в стартовом поединке парного турнира в Аделаиде

Теннис
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Снова поражение

Киченок проиграла в стартовом поединке парного турнира в Аделаиде

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Надежда Киченок проиграла в стартовом поединке турнира серии WTA500 в Аделаиде (Австралия). В матче 1/8 финала наша спортсменка в паре с представительницей Канады Лейлой Фернандес уступили американо-мексиканской паре Кравчик/Олмос.

Счет встречи 2-0 (6-1; 6-4) в пользу будущих четвертьфиналисток соревнований. Поединок длился 1 час 14 минут.

Напомним, что в конце декабря Надежда в паре с испанкой Сарой Сорибес-Тормо проиграли дуэту "нейтралок" Андреева/Шнайдер на старте соревнований в Брисбене.

Ранее Костюк проиграла в первом круге турнира в Аделаиде.

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Надежда Киченок
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