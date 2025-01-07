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Экс-тренер Свитолиной выбрал новую подопечную

Теннис
Обновлено

Странное решение Элины

Экс-тренер Свитолиной выбрал новую подопечную

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший тренер украинской теннисистки Элины Свитолиной (WTA №29), нидерландский специалист Раймон Слейтер, похоже, долго без работы сидеть не будет.

После того, как наша спортсменка решила прекратить сотрудничество со своим наставником в 2024 году, с начала 2025 года Слейтер тренирует экс-третью ракетку мира Марию Саккари.

На матче первого круга турнира в Аделаиде специалист присутствовал в углу греческой теннисистки. В стартовом поединке Саккари одолела чешку Линду Носкову.

Напомним, что Свитолина под руководством Слейтера выиграла титул в Страсбурге, сыграла в четвертьфинале Ролан Гарро-2023, полуфинале Уимблдона-2023 и четвертьфинале Уимблдона-2024. Несмотря на столь высокие показатели Элина решила возобновить работу с Эндрю Бэтлсом.

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