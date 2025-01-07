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Два топ-теннисиста сыграют на хардовом турнире категории ATP-500 в Роттердаме
Соревнования обещают быть интересными
Getty Images/Global Images Ukraine
Стал известен заявочный список хардового турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды), который пройдёт с 3 по 9 февраля.
Заявку возглавил действующий чемпион турнира, итальянский теннисист первая ракетка мира Янник Синнер. Также на турнире выступит второй номер мирового рейтинга испанец Карлос Алькарас.
Напомним, в 2024 году турнир выиграл Янник Синнер. В матче за титул он одолел девятую ракетку мира австралийского теннисиста Алекса де Минора. Поединок завершился со счётом 7:5, 6:4.
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