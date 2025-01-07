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Ига Швёнтек опубликовала фото с австралийского пляжа

Теннис

Польская теннисистка набирается сил накануне АО - 2025

Ига Швёнтек опубликовала фото с австралийского пляжа

Фото: Instagram

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пятикратная победительница турниров серии "Большого шлема" польская теннисистка Ига Швёнтек показала, как проводит свободное время в Австралии. Спортсменка опубликовала фото с пляжа на своей странице в социальных сетях.

Теннисистка прибыла в Мельбурн для участия в Открытом чемпионате Австралии — 2025.

В прошлом сезоне Швёнтек дошла до третьего круга, где уступила представительнице Чехии Линде Носковой.

Напомним, что Открытый чемпионат Австралии — 2025 в женском одиночном разряде пройдёт с 12 по 25 января.

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Ига Швёнтек
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