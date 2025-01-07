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Ига Швёнтек опубликовала фото с австралийского пляжа
Польская теннисистка набирается сил накануне АО - 2025
Фото: Instagram
Пятикратная победительница турниров серии "Большого шлема" польская теннисистка Ига Швёнтек показала, как проводит свободное время в Австралии. Спортсменка опубликовала фото с пляжа на своей странице в социальных сетях.
Теннисистка прибыла в Мельбурн для участия в Открытом чемпионате Австралии — 2025.
В прошлом сезоне Швёнтек дошла до третьего круга, где уступила представительнице Чехии Линде Носковой.
Напомним, что Открытый чемпионат Австралии — 2025 в женском одиночном разряде пройдёт с 12 по 25 января.
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