Ига Швёнтек опубликовала фото с австралийского пляжа

Пятикратная победительница турниров серии "Большого шлема" польская теннисистка Ига Швёнтек показала, как проводит свободное время в Австралии. Спортсменка опубликовала фото с пляжа на своей странице в социальных сетях.

Теннисистка прибыла в Мельбурн для участия в Открытом чемпионате Австралии — 2025.

В прошлом сезоне Швёнтек дошла до третьего круга, где уступила представительнице Чехии Линде Носковой.

Напомним, что Открытый чемпионат Австралии — 2025 в женском одиночном разряде пройдёт с 12 по 25 января.