ВИДЕО. Новак Джокович провел первую тренировку с Энди Марреем

24-кратный победитель турниров серии "Большого шлема" сербский теннисист Новак Джокович провёл первую тренировку в преддверии старта Australian Open — 2025 под руководством своего нового тренера, трёхкратного чемпиона мэйджоров британца Энди Маррея.

Напомним, в ноябре 2024 года Джокович объявил, что будет работать в тандеме с Марреем в период межсезонья вплоть до окончания Australian Open — 2025.

