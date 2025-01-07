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ВИДЕО. Новак Джокович провел первую тренировку с Энди Марреем
Британец стал тренером сербского теннисиста
Getty Images/Global Images Ukraine
24-кратный победитель турниров серии "Большого шлема" сербский теннисист Новак Джокович провёл первую тренировку в преддверии старта Australian Open — 2025 под руководством своего нового тренера, трёхкратного чемпиона мэйджоров британца Энди Маррея.
Напомним, в ноябре 2024 года Джокович объявил, что будет работать в тандеме с Марреем в период межсезонья вплоть до окончания Australian Open — 2025.
What we have all been waiting for...— #AusOpen (@AustralianOpen) January 7, 2025
Andy Murray has arrived in Melbourne to begin his partnership with Novak Djokovic ????#AO2025 pic.twitter.com/sk8tf4CwiM
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