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ВИДЕО. Новак Джокович провел первую тренировку с Энди Марреем

Теннис

Британец стал тренером сербского теннисиста

ВИДЕО. Новак Джокович провел первую тренировку с Энди Марреем

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

24-кратный победитель турниров серии "Большого шлема" сербский теннисист Новак Джокович провёл первую тренировку в преддверии старта Australian Open — 2025 под руководством своего нового тренера, трёхкратного чемпиона мэйджоров британца Энди Маррея.

Напомним, в ноябре 2024 года Джокович объявил, что будет работать в тандеме с Марреем в период межсезонья вплоть до окончания Australian Open — 2025.

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