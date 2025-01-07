ВИДЕО. Британский теннисист бросил ракетку в болельщицу во время матча

Бывшая восьмая ракетка мира британский теннисист Кэмерон Норри бросил ракетку в сторону трибун во время матча первого круга турнира категории ATP-250 в Окленде (Новая Зеландия).

На старте соревнований он играл с 78-й ракеткой мира из Аргентины Факундо Диасом Акостой.

Британец не сдержал эмоций, когда проиграл очко при счёте 2:6, 3:5, 30:30. Он швырнул ракетку в сторону трибун и едва не попал в болельщицу. К счастью, девушка смогла увернуться в последний момент, получив лишь небольшое касание ракеткой.

Норри извинился перед ней, когда забирал ракетку.