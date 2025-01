ВИДЕО. Британский теннисист бросил ракетку в болельщицу во время матча

Бывшая восьмая ракетка мира британский теннисист Кэмерон Норри бросил ракетку в сторону трибун во время матча первого круга турнира категории ATP-250 в Окленде (Новая Зеландия).

На старте соревнований он играл с 78-й ракеткой мира из Аргентины Факундо Диасом Акостой.

Британец не сдержал эмоций, когда проиграл очко при счёте 2:6, 3:5, 30:30. Он швырнул ракетку в сторону трибун и едва не попал в болельщицу. К счастью, девушка смогла увернуться в последний момент, получив лишь небольшое касание ракеткой.

Норри извинился перед ней, когда забирал ракетку.

Cam Norrie forced this spectator to take evasive action after throwing his racquet into the stands at the Auckland Open. ???? pic.twitter.com/F0CRaY73T7