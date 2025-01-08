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Ястремская в тяжелом противостоянии вышла в четвертьфинал Хобарта

Теннис
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Ястремская в тяжелом противостоянии вышла в четвертьфинал Хобарта

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №33) вышла в четвертьфинал турнира серии WTA250 в Хобарте (Австралия). Во втором поединке на соревнованиях наша спортсменка победила представительницу США, "квалифаерку" Энн Ли (WTA №91).

Счет матча 2-1 (1-6; 7-5; 6-2) в пользу украинки, в активе которой 1 подача на вылет, 6 из 14 реализованных брейков, 5 из 11 отыгранных брейков.

Для Даяны этот четвертьфинал станет первым с января прошлого года, когда она играла на Australian Open-2024. За полуфинал Ястремская сразится с еще одной американкой Маккартни Кесслер.

Напомним, что ранее Новак Джокович провел первую тренировку с Энди Марреем.

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