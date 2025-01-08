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Снигур на отказе соперницы вышла в финал квалификации Australian Open-2025
Остался последний рывок
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA №139) вышла в финал квалификации турнира серии Grand Slam – Australian Open-2025. Во втором поединке наша спортсменка победила представительницу Чехии Барбору Палицову (WTA №179)
Счет матча 1-0 (6-3; 1-0 отк) в пользу украинки, в активе которой 8 виннеров, 4 из 9 реализованных брейки, 0 из 2 отыгранных брейков.
За место в основной сетке украинка будет бороться с Ребеккой Масаровой из Швейцарии.
Напомним, что ранее Новак Джокович
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