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Снигур на отказе соперницы вышла в финал квалификации Australian Open-2025

Теннис

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Снигур на отказе соперницы вышла в финал квалификации Australian Open-2025

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA №139) вышла в финал квалификации турнира серии Grand Slam – Australian Open-2025. Во втором поединке наша спортсменка победила представительницу Чехии Барбору Палицову (WTA №179)

Счет матча 1-0 (6-3; 1-0 отк) в пользу украинки, в активе которой 8 виннеров, 4 из 9 реализованных брейки, 0 из 2 отыгранных брейков.

За место в основной сетке украинка будет бороться с Ребеккой Масаровой из Швейцарии.

Напомним, что ранее Новак Джокович провел первую тренировку с Энди Марреем.

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Дарья Снигур
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