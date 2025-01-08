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Ястремская прокомментировала выход в четвертьфинал Хобарта

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Так держать

Ястремская прокомментировала выход в четвертьфинал Хобарта

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №33) прокомментировала выход в 1/4 финала турнира серии WTA250 в Хобарте (Австралия).

"Да, сегодня было не просто немного эмоций, а слишком много эмоций. В первом сете у меня были небольшие проблемы. Я не могла привыкнуть к ветру, так что боролась сама с собой. Во втором сете я получше чувствовала мяч и игру, а третий сет был действительно напряженным. Могло быть 0:3, но я старалась не думать о счете. Я просто играла каждое очко, и однажды смогла выиграть".

Об игровых условиях в Хобарте

"Насколько здесь сложные условия? Я бы не сказала, что они суперсложные. Не так жарко, слава богу. Но очень ветрено, а я не большой фанат игры на ветру".

О значении выхода в четвертьфинал

"Я давно не играла в четвертьфиналах. Не учитывая прошлогодний полуфинал на Australian Open. Но вы знаете, это уже в прошлом, и я очень счастлива начать год с такого результата. Я надеюсь двигаться дальше, но сейчас мне нужен отдых.

И, кстати, если вы спросите, что я буду делать сегодня после матча, скажу, что все еще не ела лобстера. Так что, возможно, сегодня вечером."

Напомним, что ранее Снигур на отказе соперницы вышла в финал квалификации Australian Open-2025.

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