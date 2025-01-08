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Ястремская прокомментировала выход в четвертьфинал Хобарта
Так держать
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №33) прокомментировала
"Да, сегодня было не просто немного эмоций, а слишком много эмоций. В первом сете у меня были небольшие проблемы. Я не могла привыкнуть к ветру, так что боролась сама с собой. Во втором сете я получше чувствовала мяч и игру, а третий сет был действительно напряженным. Могло быть 0:3, но я старалась не думать о счете. Я просто играла каждое очко, и однажды смогла выиграть".
Об игровых условиях в Хобарте
"Насколько здесь сложные условия? Я бы не сказала, что они суперсложные. Не так жарко, слава богу. Но очень ветрено, а я не большой фанат игры на ветру".
О значении выхода в четвертьфинал
"Я давно не играла в четвертьфиналах. Не учитывая прошлогодний полуфинал на Australian Open. Но вы знаете, это уже в прошлом, и я очень счастлива начать год с такого результата. Я надеюсь двигаться дальше, но сейчас мне нужен отдых.
И, кстати, если вы спросите, что я буду делать сегодня после матча, скажу, что все еще не ела лобстера. Так что, возможно, сегодня вечером."
Напомним, что ранее Снигур на
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