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Без шансов: Свитолина проиграла в выставочном матче китаянке Циньвен

Теннис

Старая добрая Элина

Без шансов: Свитолина проиграла в выставочном матче китаянке Циньвен

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №29) проиграла в благотворительном матче перед стартом Australian Open-2025. Наша спортсменка в двух сетах уступила представительнице Китая Чжэн Циньвен (WTA №5).

Счет матча 2-0 (6-2; 6-2) в пользу представительницы поднебесной. Обе теннисистки провели первый поединок в новом сезоне.

В прошлом году Свитолина перенесла операцию на ноге. Уже завтра, 9 января, Элина узнает свою соперницу на старте Открытого чемпионата Австралии.

Напомним, что ранее Ястремская в тяжелом противостоянии вышла в четвертьфинал Хобарта.

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