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Без шансов: Свитолина проиграла в выставочном матче китаянке Циньвен
Старая добрая Элина
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №29) проиграла в благотворительном матче перед стартом Australian Open-2025. Наша спортсменка в двух сетах уступила представительнице Китая Чжэн Циньвен (WTA №5).
Счет матча 2-0 (6-2; 6-2) в пользу представительницы поднебесной. Обе теннисистки провели первый поединок в новом сезоне.
В прошлом году Свитолина перенесла операцию на ноге. Уже завтра, 9 января, Элина узнает свою соперницу на старте Открытого чемпионата Австралии.
Напомним, что ранее Ястремская в
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