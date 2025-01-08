Без шансов: Свитолина проиграла в выставочном матче китаянке Циньвен

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №29) проиграла в благотворительном матче перед стартом Australian Open-2025. Наша спортсменка в двух сетах уступила представительнице Китая Чжэн Циньвен (WTA №5).

Счет матча 2-0 (6-2; 6-2) в пользу представительницы поднебесной. Обе теннисистки провели первый поединок в новом сезоне.

В прошлом году Свитолина перенесла операцию на ноге. Уже завтра, 9 января, Элина узнает свою соперницу на старте Открытого чемпионата Австралии.