Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Свитолина проведет совместную тренировку со Свентек перед стартом Australian Open-2025
Хороший спарринг
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №29) завтра, 9 января проведет открытую тренировку перед стартом Australian Open-2025. Ее спарринг-партнером станет вторая ракетка планеты, полька Ига Свентек.
Начало встречи на Rod Laver Arena запланировано на 03:30 по киевскому времени.
Список тренировок на 9 января:
Напомним, что Свитолина
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Забарный отказался от трансфера в ПСЖ из-за того, что в их составе есть россиянин
- Поражение Арсенала, новый владелец для Ливерпуля, Шахтер покупает Крупского, Клопп в Украине. Главные новости за 7 января
- Роберто Карлос разводится. Бразилец вынужден переехать на клубную базу Реала
- Экс-тренер Свитолиной выбрал новую подопечную
- Променяла на хавбека Ювентуса. Россиянка бросила Мудрика после допинг-скандала. ФОТО
- Рафаэлла Сантос, сестра Неймара, снова в отношениях с Габиголом: роман возродился
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000