  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Свитолина проведет совместную тренировку со Свентек перед стартом Australian Open-2025
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Свитолина проведет совместную тренировку со Свентек перед стартом Australian Open-2025

Теннис

Хороший спарринг

Свитолина проведет совместную тренировку со Свентек перед стартом Australian Open-2025

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №29) завтра, 9 января проведет открытую тренировку перед стартом Australian Open-2025. Ее спарринг-партнером станет вторая ракетка планеты, полька Ига Свентек.

Начало встречи на Rod Laver Arena запланировано на 03:30 по киевскому времени.

Список тренировок на 9 января:

Свитолина проведет совместную тренировку со Свентек перед стартом Australian Open-2025 - изображение 1

Напомним, что Свитолина уступила китаянке в выставочном матче перед стартом АО-2025.

По теме
yellow-arrow
Без шансов: Свитолина проиграла в выставочном матче китаянке Циньвен
yellow-arrow
Ястремская прокомментировала выход в четвертьфинал Хобарта
yellow-arrow
Снигур на отказе соперницы вышла в финал квалификации Australian Open-2025
Элина Свитолина Ига Свёнтек
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости