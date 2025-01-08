Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Свитолина впервые прокомментировала смену ракетки
Интересное решение
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №29) после
"Менять что-то, когда ты находишься на поздних этапах карьеры – это всегда нелегко. Это сложно и да, это непросто. Но сейчас я очень довольна, тренировки проходили очень хорошо. Мне важно чувствовать себя комфортно на корте, и тогда придет уверенность.
Что я могу сказать о ее характеристиках, она тяжелее или легче? В ней есть немного магии (смеется). То есть это секрет? Да (улыбается). Я чувствую себя с ней очень хорошо, а дальше увидим. Надеюсь, она принесет мне много побед, потому что я ищу именно это" – сказала Элина.
Напомним, что Свитолина проведет
Популярное сейчас
- Известный украинский голкипер потдвердил завершение карьеры. Все из-за регламента
- Забарный отказался от трансфера в ПСЖ из-за того, что в их составе есть россиянин
- Поражение Арсенала, новый владелец для Ливерпуля, Шахтер покупает Крупского, Клопп в Украине. Главные новости за 7 января
- Минус одна: Первая украинка покидает розыгрыш Australian Open-2025
- Рафаэлла Сантос, сестра Неймара, снова в отношениях с Габиголом: роман возродился
- Праздничное настроение: как украинские звезды футбола встречали Новый год 2025