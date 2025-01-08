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Свитолина впервые прокомментировала смену ракетки

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Свитолина впервые прокомментировала смену ракетки

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Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №29) после поражения в выставочном матче против китаянки Чжэн Циньвен (WTA №5) прокомментировала, почему решила сменить ракетку.

"Менять что-то, когда ты находишься на поздних этапах карьеры – это всегда нелегко. Это сложно и да, это непросто. Но сейчас я очень довольна, тренировки проходили очень хорошо. Мне важно чувствовать себя комфортно на корте, и тогда придет уверенность.

Что я могу сказать о ее характеристиках, она тяжелее или легче? В ней есть немного магии (смеется). То есть это секрет? Да (улыбается). Я чувствую себя с ней очень хорошо, а дальше увидим. Надеюсь, она принесет мне много побед, потому что я ищу именно это" – сказала Элина.

Напомним, что Свитолина проведет совместную тренировку со Свентек перед стартом Australian Open-2025.

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Источник:
btu.org.ua
Опубликовал: Андрей Хижняк
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