Свитолина впервые прокомментировала смену ракетки

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №29) после поражения в выставочном матче против китаянки Чжэн Циньвен (WTA №5) прокомментировала, почему решила сменить ракетку.

"Менять что-то, когда ты находишься на поздних этапах карьеры – это всегда нелегко. Это сложно и да, это непросто. Но сейчас я очень довольна, тренировки проходили очень хорошо. Мне важно чувствовать себя комфортно на корте, и тогда придет уверенность.

Что я могу сказать о ее характеристиках, она тяжелее или легче? В ней есть немного магии (смеется). То есть это секрет? Да (улыбается). Я чувствую себя с ней очень хорошо, а дальше увидим. Надеюсь, она принесет мне много побед, потому что я ищу именно это" – сказала Элина.