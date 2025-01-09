Ястремская проиграла в четвертьфинале Хобарта

Украинская теннисистка Дайана Ястремская (WTA №33) проиграла в матче 1/4 финала турнира серии WTA250 в Хобарте (Австралия). В борьбе за полуфинал наша спортсменка уступила Маккартни Кесслер (WTA №67).

Счет матча 2-0 (7-5; 6-4) в пользу представительницы США, в активе которой 3 подачи на вылет, 5 из 12 реализованных брейков и 2 двойные ошибки.

Ястремская впервые с января прошлого года достигла стадии 1/4 финала. Следующим турниром для Даяны станет Открытый чемпионат Австралии, который состоится с 11 по 26 января.