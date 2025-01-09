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Украинки узнали первых соперниц на старте Australian Open-2025
Болеем за наших
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Представительницы Украины узнали имена теннисисток, с которыми они сыграют на старте Открытого чемпионата Австралии. Жеребьевка состоялась в ночь с 8 на 9 января.
Марта Костюк (WTA №18) – лаки-лузер
Элина Свитолина (WTA №29) – Сорана Кирстя (WTA №72)
Даяна Ястремская (WTA №33) – Маяр Шериф (WTA №65)
Ангелина Калинина (WTA №48) – Онс Жабер (WTA №40)
Юлия Стародубцева (WTA №100) – Лейла Фернандес (WTA №31)
Дарья Снигур (WTA №139), попавшая в основную сетку турнира через стадию квалификации узнает имя своей соперницы позже.
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