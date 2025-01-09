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Украинки узнали первых соперниц на старте Australian Open-2025

Теннис
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Украинки узнали первых соперниц на старте Australian Open-2025

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Представительницы Украины узнали имена теннисисток, с которыми они сыграют на старте Открытого чемпионата Австралии. Жеребьевка состоялась в ночь с 8 на 9 января.

Марта Костюк (WTA №18) – лаки-лузер

Элина Свитолина (WTA №29) – Сорана Кирстя (WTA №72)

Даяна Ястремская (WTA №33) – Маяр Шериф (WTA №65)

Ангелина Калинина (WTA №48) – Онс Жабер (WTA №40)

Юлия Стародубцева (WTA №100) – Лейла Фернандес (WTA №31)

Дарья Снигур (WTA №139), попавшая в основную сетку турнира через стадию квалификации узнает имя своей соперницы позже.

Ястремская проиграла в четвертьфинале Хобарта

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