Снигур победила в финале квалификации и сыграет в основной сетке Australian Open-2025

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA №139) сыграет в основной сетке Открытого чемпионата Австралии 2025. В финале квалификации наша спортсменка победила представительницу Швейцарии Ребекку Масарову (WTA №144).

Счет матча 2-0 (7-5; 6-2) в пользу Дарьи. Матч длился 1 час 24 минуты, в активе украинки 13 виннеров, 4 из 7 реализованных брейков и 7 из 8 отыгранных брейков.

Снигур второй раз сыграет в основной сетке Australian Open. В прошлом году она тоже успешно прошла квалификацию, однако в первом круге проиграла.