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Снигур победила в финале квалификации и сыграет в основной сетке Australian Open-2025
Великолепный матч
Фото: CNN
Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA №139) сыграет в основной сетке Открытого чемпионата Австралии 2025. В финале квалификации наша спортсменка победила представительницу Швейцарии Ребекку Масарову (WTA №144).
Счет матча 2-0 (7-5; 6-2) в пользу Дарьи. Матч длился 1 час 24 минуты, в активе украинки 13 виннеров, 4 из 7 реализованных брейков и 7 из 8 отыгранных брейков.
Снигур второй раз сыграет в основной сетке Australian Open. В прошлом году она тоже успешно прошла квалификацию, однако в первом круге проиграла.
Напомним, что ранее украинки
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