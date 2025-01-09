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Снигур победила в финале квалификации и сыграет в основной сетке Australian Open-2025

Теннис
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Великолепный матч

Снигур победила в финале квалификации и сыграет в основной сетке Australian Open-2025

Фото: CNN

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA №139) сыграет в основной сетке Открытого чемпионата Австралии 2025. В финале квалификации наша спортсменка победила представительницу Швейцарии Ребекку Масарову (WTA №144).

Счет матча 2-0 (7-5; 6-2) в пользу Дарьи. Матч длился 1 час 24 минуты, в активе украинки 13 виннеров, 4 из 7 реализованных брейков и 7 из 8 отыгранных брейков.

Снигур второй раз сыграет в основной сетке Australian Open. В прошлом году она тоже успешно прошла квалификацию, однако в первом круге проиграла.

Напомним, что ранее украинки узнали первых соперниц на старте Australian Open-2025.

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