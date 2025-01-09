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Чжэн Циньвэнь стала амбассадором дома моды Dior

Теннис

Теннисистка провела результативный 2024 год

Чжэн Циньвэнь стала амбассадором дома моды Dior

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Олимпийская чемпионка, пятая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь заключила контракт с французским домом моды Dior. Она стала глобальным амбассадором знаменитой компании.

В 2024 году Циньвэнь выиграла золото Олимпийских Игр в Париже (Франция) в одиночном разряде. Она играла в финалах Открытого чемпионата Австралии и Итогового турнира WTA в Саудовской Аравии. В сумме 22-летняя Чжэн одержала 52 победы в 2024 году.

В первом круге Australian Open — 2025 Чжэн Циньвэнь сыграет с представительницей Румынией Анкой-Алексией Тодони.

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