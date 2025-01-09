Маррей рассказал, как решил начать сотрудничество с Джоковичем

Британский теннисист Энди Маррей рассказал о решении стать наставником серба, седьмой ракетки мира Новака Джоковича.

"Мы обменялись сообщениями, были пропущенные звонки и все такое. В какой-то момент я играл в гольф и был на 17-й лунке, и парень, с которым я играл, спросил: "Ты знаешь, что будешь делать дальше?". Я ответил: "Честно говоря, не знаю". Он спросил: "Есть ли у тебя планы заняться тренерством?". Я сказал: "Честно говоря, сейчас я не могу вообразить ничего хуже, чем вернуться в теннис в роли тренера".

Однако только через 30 минут он обсуждал с Джоковичем детали будущего сотрудничества. Я был в машине, позвонил по телефону Новаку, и мы поговорили. Он спросил, был бы ли я заинтересован помочь ему, чего я, конечно, не ожидал.

Когда пришло предложение, я поговорил со своей семьей, и через несколько дней решил, что это уникальная возможность и опыт. Я подумал, что это хорошая идея попробовать провести время в межсезонье в Австралии и посмотреть, как все сложится для нас обоих" – сказал Энди.