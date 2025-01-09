Муж Свитолиной вышел в полуфинал турнира в Окленде

Французский теннисист Гаэль Монфис (АТР №52) вышел в полуфинал турнира серии АТР250 в Окленде (Новая Зеландия). В четвертьфинале муж Свитолиной победил представителя Аргентины Факундо Диаса Акосту (АТР №78).

Счет встречи 2-0 (6-3; 6-1) в пользу Монфиса, в активе которого 4 подачи на вылет, 4 из 7 реализованных брейков и 3 из 3 отыгранных брейков.

Для француза этот полуфинал станет уже 72-м в профессиональной карьере на уровне АТР. 38-летний Гаэль будет бороться за свой 35-й финал.