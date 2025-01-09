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Муж Свитолиной вышел в полуфинал турнира в Окленде

Теннис
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Борется за победу

Муж Свитолиной вышел в полуфинал турнира в Окленде

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Французский теннисист Гаэль Монфис (АТР №52) вышел в полуфинал турнира серии АТР250 в Окленде (Новая Зеландия). В четвертьфинале муж Свитолиной победил представителя Аргентины Факундо Диаса Акосту (АТР №78).

Счет встречи 2-0 (6-3; 6-1) в пользу Монфиса, в активе которого 4 подачи на вылет, 4 из 7 реализованных брейков и 3 из 3 отыгранных брейков.

Для француза этот полуфинал станет уже 72-м в профессиональной карьере на уровне АТР. 38-летний Гаэль будет бороться за свой 35-й финал.

Напомним, что ранее украинки узнали первых соперниц на старте Australian Open-2025.

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