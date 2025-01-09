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Свитолина: Надеюсь, что буду в форме в течение всего сезона

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Свитолина: Надеюсь, что буду в форме в течение всего сезона

Getty Images/Global Images Ukraine

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Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №29) рассказала, какие цели ставит перед собой на текущий сезон.

"Прошлый сезон завершился для меня тяжело. Я год играла со стрессовым переломом, он немного создал мне трудности. В конце концов я решила, что пойду на операцию, что я это сделаю. Это было нелегко, ведь это была моя первая операция. Возвращаться – это всегда непросто.

Мне уже удалось совершить один камбэк – после рождения дочери. Потому, можно сказать, это мой второй камбек. Я просто стараюсь много тренироваться, много часов заниматься и в зале, и на корте. Надеюсь, что буду в форме в течение всего сезона" – сказала Элина.

Напомним, что ранее Ястремская проиграла в четвертьфинале Хобарта.

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Элина Свитолина
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Источник:
БТУ
Опубликовал: Андрей Хижняк
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