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Новак Джокович появится на обложке известного журнала
Журнал выйдет в феврале
Getty Images/Global Images Ukraine
24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема" сербский теннисист Новак Джокович появится на обложке февральского номера журнала GQ. Съёмки проходили в Черногории.
"Незаконченный теннис — и что будет после", — написано на обложке.
Новак Джокович примет участие в Australian Open — 2025, который пройдёт с 12 по 26 января.
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