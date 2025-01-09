Новак Джокович появится на обложке известного журнала

24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема" сербский теннисист Новак Джокович появится на обложке февральского номера журнала GQ. Съёмки проходили в Черногории.

"Незаконченный теннис — и что будет после", — написано на обложке.

Новак Джокович примет участие в Australian Open — 2025, который пройдёт с 12 по 26 января.