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Новак Джокович появится на обложке известного журнала

Теннис

Журнал выйдет в феврале

Новак Джокович появится на обложке известного журнала

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема" сербский теннисист Новак Джокович появится на обложке февральского номера журнала GQ. Съёмки проходили в Черногории.

"Незаконченный теннис — и что будет после", — написано на обложке.

Новак Джокович примет участие в Australian Open — 2025, который пройдёт с 12 по 26 января.

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Новак Джокович
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