Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джокович рассказал, как его отравили на Australian Open - 2022
Серб сам так решил
Getty Images/Global Images Ukraine
24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема" сербский теннисист Новак Джокович рассказал, что во время задержания на Открытом чемпионате Австралии в 2022 году его кормили едой, которой он отравился.
"Когда вернулся домой, у меня начались проблемы со здоровьем. Понял, что в том отеле в Мельбурне меня кормили какой-то едой, которая меня отравила.
Сделал несколько открытий, когда вернулся в Сербию. Никогда никому не говорил об этом публично, но открыл для себя, что у меня был очень высокий уровень тяжёлого металла. Тяжёлый металл. У меня был свинец, очень высокий уровень свинца и ртути.
Это было похоже на грипп, обычный грипп. Но когда прошло несколько дней после этого простого гриппа, я так сильно слёг, что дома меня лечила бригада скорой помощи. Так было несколько раз, а потом мне пришлось делать токсикологические анализы", — приводит слова Джоковича GQ.
Популярное сейчас
- У футболиста Вереса умерла жена. Ей было 34 года
- Экс-форвард Ворсклы близок к возвращению в полтавский клуб
- "Маркевич сразу хотел от меня избавиться". Экс-игрок Днепра вспомнил период работы с тренером
- Без шансов: Свитолина проиграла в выставочном матче китаянке Циньвен
- Экс-защитник Динамо поразил жену автомобилем стоимостью в десятки миллионов. ФОТО
- Юный талант Барселоны снова вместе с топовой испанской блогершей. ФОТО