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Шестикратный победитель турниров серии Большого шлема назвал фаворитов Australian Open - 2025
Предсказуемый список
Шестикратный победитель турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер рассказал, кто, по его мнению, является фаворитами Открытого чемпионата Австралии — 2025 как у мужчин, так и у женщин.
У мужчин титул на Australian Open будет защищать первая ракетка мира итальянец Янник Синнер, у женщин — теннисистка без флага Арина Соболенко.
"У мужчин моими фаворитами являются Янник Синнер, Карлос Алькарас, Александр Зверев и Новак Джокович. У женщин — Арина Соболенко, защищающая титул чемпионки, как и Синнер у мужчин, Кори Гауфф, Ига Швёнтек и Елена Рыбакина", — приводит слова Беккера Tuttosport.
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