Монфис 35-й раз в карьере вышел в финал турнира АТР

Французский теннисист Гаэль Монфис (АТР №52) вышел в финал турнира серии АТР250 в Окленде (Новая Зеландия). В матче 1/2 соревнований он одолел представителя США Нишеша Басавередди (АТР №133).

Счет встречи 2-0 (7-6; 6-4) в пользу Монфиса, в активе которого 7 подач на вылет, 1 из 2 реализованный брейк и 5 из 5 отыгранных брейков.

Этот финал станет 35-м в карьере Гаэля, француз будет бороться за свой 13-й титул. В решающем матче турнира муж Свитолиной сыграет против бельгийца Зизу Бергса (АТР №66), для которого этот финал станет первым в карьере.