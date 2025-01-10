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Монфис 35-й раз в карьере вышел в финал турнира АТР

Теннис
Обновлено

Легендарный француз

Монфис 35-й раз в карьере вышел в финал турнира АТР

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Французский теннисист Гаэль Монфис (АТР №52) вышел в финал турнира серии АТР250 в Окленде (Новая Зеландия). В матче 1/2 соревнований он одолел представителя США Нишеша Басавередди (АТР №133).

Счет встречи 2-0 (7-6; 6-4) в пользу Монфиса, в активе которого 7 подач на вылет, 1 из 2 реализованный брейк и 5 из 5 отыгранных брейков.

Этот финал станет 35-м в карьере Гаэля, француз будет бороться за свой 13-й титул. В решающем матче турнира муж Свитолиной сыграет против бельгийца Зизу Бергса (АТР №66), для которого этот финал станет первым в карьере.

Напомним, Новак Джокович появится на обложке известного журнала.

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Гаэль Монфис
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