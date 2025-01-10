Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Монфис 35-й раз в карьере вышел в финал турнира АТР
Легендарный француз
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Французский теннисист Гаэль Монфис (АТР №52) вышел в финал турнира серии АТР250 в Окленде (Новая Зеландия). В матче 1/2 соревнований он одолел представителя США Нишеша Басавередди (АТР №133).
Счет встречи 2-0 (7-6; 6-4) в пользу Монфиса, в активе которого 7 подач на вылет, 1 из 2 реализованный брейк и 5 из 5 отыгранных брейков.
Этот финал станет 35-м в карьере Гаэля, француз будет бороться за свой 13-й титул. В решающем матче турнира муж Свитолиной сыграет против бельгийца Зизу Бергса (АТР №66), для которого этот финал станет первым в карьере.
Напомним, Новак Джокович
Популярное сейчас
- "И идите все н###й", - Милевский показал, как проводит вечер с девушкой. ФОТО
- Яремчук может продолжить карьеру в экзотическом чемпионате
- "Боль навсегда", - у защитника Вереса ушла из жизни жена
- Минус одна: Первая украинка покидает розыгрыш Australian Open-2025
- Экс-защитник Динамо поразил жену автомобилем стоимостью в десятки миллионов. ФОТО
- Праздничное настроение: как украинские звезды футбола встречали Новый год 2025