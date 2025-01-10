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Стародубцева рассказала об ожиданиях от первого матча на Australian Open-2025
Удачи, Юлия
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA №100) рассказала об ожиданиях от стартового поединка на Открытом чемпионате Австралии-2025. Ее слова цитирует БТУ:
– В первом круге у вас Лейла Фернандес, которая неплохо разогрелась на United Cup и в Аделаиде. Что можете сказать о ее игре и как оцениваете этот жребий для себя?
– На самом деле все игроки в основной сетке Australian Open непросты. Если они попали сюда, то однозначно играть умеют. Я мало видела Лейлу Фернандес и немного о ней знаю, но мы уже посмотрели несколько ее матчей, готовимся. Она левша и здесь хорошо, что мой тренер тоже левша (смеется).
– Вы готовились к АО вместе с Надеждой Киченок, играющей с Лейлой Фернандес пару в Австралии. Может, Надя уже поделилась лайфхаками, как ее обыграть?
– Да, у Нади серьезная ситуация, она не знает за кого болеть (смеется). На самом деле шучу, конечно она знает, за кого болеть, просто не может этого делать публично к сожалению, но она болеет за правильных людей (смеется). Я не спрашивала у Нади секреты об игре Лейлы, думаю это не очень корректно.
– Последний вопрос о вашей команде: появился ли в ней кто-нибудь новый в 2025 году?
– Здесь со мной фитнес-тренер, который со мной работал во время предсезонки и мой парень Пирс, который продолжает сотрудничать со мной как тренер по теннису – сказала Юлия.
Напомним, что ранее Монфис 35-й раз в
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