Стало известно, когда украинки проведут свои первые матчи на Australian Open-2025

Уже в воскресенье, 12 января, стартует первый турнир серии Grand Slam в новом сезоне – Открытый чемпионат Австралии. В этом году защищать украинские флаги будут шесть представительниц нашего государства.

Украинки получили первых соперниц на АО-2025

Первыми в бой вступят Юлия Стародубцева и Марта Костюк, которые проведут свои матчи уже в стартовый день соревнований.

Kia Arena | 1 запуск

Юлия Стародубцева – Лейла Фернандес

Kia Arena | 4 запуск

Марта Костюк - Нао Хибино

Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина и Дарья Снигур свои поединки сыграют уже в понедельник, 13 января. Место проведения и время пока не известны.