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Стало известно, когда украинки проведут свои первые матчи на Australian Open-2025
Если смотреть – запаситесь кофе
Getty Images/Global Images Ukraine
Уже в воскресенье, 12 января, стартует первый турнир серии Grand Slam в новом сезоне – Открытый чемпионат Австралии. В этом году защищать украинские флаги будут шесть представительниц нашего государства.
Первыми в бой вступят Юлия Стародубцева и Марта Костюк, которые проведут свои матчи уже в стартовый день соревнований.
Kia Arena | 1 запуск
Юлия Стародубцева – Лейла Фернандес
Kia Arena | 4 запуск
Марта Костюк - Нао Хибино
Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина и Дарья Снигур свои поединки сыграют уже в понедельник, 13 января. Место проведения и время пока не известны.
Напомним, что ранее Стародубцева
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