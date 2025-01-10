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Стало известно, когда украинки проведут свои первые матчи на Australian Open-2025

Теннис
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Стало известно, когда украинки проведут свои первые матчи на Australian Open-2025

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Уже в воскресенье, 12 января, стартует первый турнир серии Grand Slam в новом сезоне – Открытый чемпионат Австралии. В этом году защищать украинские флаги будут шесть представительниц нашего государства.

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Первыми в бой вступят Юлия Стародубцева и Марта Костюк, которые проведут свои матчи уже в стартовый день соревнований.

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Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина и Дарья Снигур свои поединки сыграют уже в понедельник, 13 января. Место проведения и время пока не известны.

Напомним, что ранее Стародубцева рассказала об ожиданиях от первого матча на Australian Open-2025.

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