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Определились финалистки турнира WTA-500 в Аделаиде
Финал американок
фото з відкритих джерел
Сегодня, 10 января, в Аделаиде прошли полуфинальные матчи хардового турнира категории WTA-500. Таким образом, определились финалистки соревнований в Австралии.
Турнир WTA-500. Аделаида. Финал:
Мэдисон Киз (США) — Джессика Пегула (США).
Турнир в Аделаиде проходит с 8 по 13 января. Действующей чемпионкой соревнований является латвийская теннисистка Елена Остапенко.
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