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Определились финалистки турнира WTA-500 в Аделаиде

Теннис

Финал американок

Определились финалистки турнира WTA-500 в Аделаиде

фото з відкритих джерел

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 10 января, в Аделаиде прошли полуфинальные матчи хардового турнира категории WTA-500. Таким образом, определились финалистки соревнований в Австралии.

Турнир WTA-500. Аделаида. Финал:

Мэдисон Киз (США) — Джессика Пегула (США).

Турнир в Аделаиде проходит с 8 по 13 января. Действующей чемпионкой соревнований является латвийская теннисистка Елена Остапенко.

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